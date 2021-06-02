ساوثغيت: غياب إنجلترا عن نصف النهائي يعتبر"فشلاً"

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أن عدم التأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم سيعتبر فشلا بالنسبة لفريقه.



وبلغت إنجلترا الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 في روسيا ويستضيف استاد ويمبلي في لندن مباراتي قبل النهائي والمباراة النهائية، بالإضافة لمباريات في دور المجموعات.



وردا على سؤال عما إذا كان الخروج قبل الدور قبل النهائي سيعد فشلا، قال ساوثغيت للصحافيين: نعم أعتقد ذلك. أعتقد أننا نتحلى بالواقعية إزاء هذا الأمر، علينا التعامل مع هذه التوقعات، ندرك جيدا الحماس المحيط بالفريق وهذا شيء رائع. تأهلنا إلى الدور قبل النهائي مرتين ولذلك فإن الخطوة التالية هي محاولة تحقيق المزيد.



وصعد المنتخب الإنجليزي إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2019، بالإضافة إلى قبل نهائي بطولة أوروبا 1996 التي أقيمت في إنجلترا.



وقال ساوثغيت، الذي كان يتحدث بعد إعلان تشكيلته النهائية للبطولة، إن التوقعات الآن أكبر مما كانت في كأس العالم، حتى رغم امتلاك إنجلترا واحدة من أصغر التشكيلات سنا في البطولة.



وأضاف: يجب أن أحاول إدارة التوقعات مع اللاعبين. أعرف أنني كمدرب يجب أن أقبل وجود توقعات ويجب الوفاء بها. يجب أن نفي بالتوقعات كمجموعة، فالأمر لا يتعلق بي من حيث ما إذا كان بإمكاننا تحقيق النجاح، وبالطبع الأمر يتعلق بي إذا فشلنا، ولذلك لا توجد مشكلة. هذه هي المهمة.

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