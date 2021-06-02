مدينة يابانية تستبعد استضافة بعثة كينيا الأولمبية

كشفت اللجنة الأولمبية الكينية يوم الأربعاء أن مدينة كورومي اليابانية استبعدت استضافة معسكر تدريببي لكينيا قبل الأولمبياد بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتصبح آخر مدينة يابانية تلغي خطط استضافة بعثات أجنبية.



ومن المقرر أن ينطلق الأولمبياد قبل أقل من ثمانية أسابيع، لكن الجائحة تعرقل إعداد الفرق، حيث ألغت أكثر من مئة بلدية يابانية خططا لاستضافة فرق أجنبية.



وقالت اللجنة الأولمبية الكينية إن مسؤولي مدينة كورومي أبلغوها بقرار الإلغاء يوم الثلاثاء، وقالوا إن الإصابات بالفيروس انتشرت بسرعة هناك منذ منتصف أبريل الماضي مما تسبب في صعوبة الوضع هناك.



ونقل بيان اللجنة الأولمبية الكينية عن سلطات كورومي قولها إن مرافق معسكرات التدريب أصبحت الآن مقرات للتلقيح.

مادة اعلانية