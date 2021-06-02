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4 مدن برازيلية تستضيف كوبا أميركا

ماراكانا
صورة لملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو

4 مدن برازيلية تستضيف كوبا أميركا

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ريو دي جانيرو - د ب أ

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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" صباح الأربعاء عن أسماء أربع مدن برازيلية ستسضيف بطولة كوبا أميركا من بينها العاصمة برازيليا وريو دي جانيرو.

وأكد اليخاندرو دومينجيز رئيس "كونميبول" في تسجيل فيديو عبر شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن مدن برازيليا وكويابا وجويانيا وريو دي جانيرو ستستضيف فعاليات البطولة القارية، بينما ستقام المباريات دون حضور الجماهير ووسط بروتوكولات صحية مشددة.

وأعلن "كونميبول" يوم الاثنين استضافة البرازيل للنسخة المقبلة لكوبا أميركا من 13 يونيو وحتى العاشر من يوليو بعد استبعاد الأرجنتين وكولومبيا من الاستضافة المشتركة.

وجرى استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بيما استبعدت كولومبيا نظرا لحالة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد.

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