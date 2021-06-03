أرسنال يعلن رحيل لويز وعودة الثنائي إلى ريال مدريد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رحيل المدافع البرازيلي ديفيد لويز عن صفوف الفريق، بالإضافة إلى عودة النرويجي مارتن أوديغارد وزميله داني سيبايوس إلى ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارتهما إلى أرسنال.

كان المدافع البرازيلي المخضرم ديفيد لويز قد أشار إلى أنه سيغادر أرسنال مع نهاية عقده، وذلك حينما وجه خطاب وداع للجماهير عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستغرام " الشهر الماضي.

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يشار إلى أن لويز "34 عاما" والذي انضم إلى أرسنال قادما من تشيلسي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بمبلغ ثمانية ملايين جنيه إسترليني (29ر11 مليون دولار) في أغسطس عام 2019، شارك في 73 مباراة في كل البطولات مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا.

على الجانب الأخر، سيعود كل من أوديغارد وسيبايوس إلى ريال مدريد وذلك بعد نهاية فترة إعارتهما في ملعب "الإمارات".

وكان أوديغارد، الذي انضم إلى أرسنال في يناير الماضي قد شارك في 20 مباراة في كل البطولات تحت قيادة أرتيتا حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

فيما كان سيبايوس قد وقع لأرسنال على سبيل الإعارة في يوليو من عام 2019، قبل أن يتم تمديد الإعارة في سبتمبر من العام الماضي بعد موسم رائع بدأ بصناعته لهدفين في أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي، وهو إنجاز لم يحققه في أرسنال من قبل سوى راي بارلور وهنريك مختاريان.

وشارك سيبايوس "24 عاما" في 40 مباراة مع أرسنال الموسم الماضي، وذلك رغم أن 25 مباراة فقط منهم قد شارك فيها كأساسي.

وارتبط كل لاعب معار في الفريق بالانتقال بشكل دائم إلى أرسنال، لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد ناقش حظوظ كل من داني سيبايوس ومارتن أوديغارد في المشاركة مع الفريق في موسم 2021 - 2022.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لقناة "ايه بي سي" : مع تلك القائمة وبدون اللاعبين المعارين مثل جاريث بيل وأوديغارد وسيبايوس، فقد وصل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ونافس على لقب الدوري، لذلك لدينا اللاعبون الذي يمكنهم الفوز بالبطولات.

وسيغادر حارس المرمى مات ريان الفريق بعد فترة إعارة قصيرة، فيما تم الاستغناء عن كل من ليفي لانغ وجوزيف أولو ولوك بلانغ وجيسون سراها.

وقال أرسنال في بيان له: كل التطورات المتعلقة باللاعبين وتمديد عقدوهم وانضمامهم أو مغادرة الفريق سيتم الإعلان عنها رسميا بمجرد تأكيدها.

وأضاف: نحن نشكر اللاعبين المغادرين على مجهوداتهم واسهاماتهم مع الفريق خلال فترات عقودهم الدائمة أو الإعارات.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثامن برصيد 61 نقطة.