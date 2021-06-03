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تقليص أندية الدوري الفرنسي إلى 18

لقاء سابق بين ليل وباريس سان جيرمان

تقليص أندية الدوري الفرنسي إلى 18

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باريس - رويترز

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ستتقلص أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم من 20 إلى 18 ناديا بدءا من موسم 2023-2024 بعدما قالت رابطة الدوري إن أكثر من 97 بالمئة من الأصوات في اجتماعها يوم الخميس جاءت لصالح هذا الاقتراح.

وتوصلت الرابطة إلى اتفاق لتقليص عدد الأندية عبر هبوط أربعة أندية من الدرجة الأولى بنهاية موسم 2022-2023، مع صعود فريقين فقط من الدرجة الثانية.

وضم دوري الأضواء 18 ناديا في الماضي لكنها زادت إلى 20 ناديا في موسم 2002-2003.

وفي الشكل الحالي للبطولة يهبط اخر فريقين في الترتيب، بينما يخوض صاحب المركز 18 مواجهة فاصلة للنجاة من الهبوط.

وقال فنسن لابرون رئيس الرابطة في بيان : إنه قرار جيد للغاية يظهر وحدة اللاعبين في كرة القدم الفرنسية. علاوة على ذلك، فإنه يجعل من الممكن تهيئة الظروف لخطة إصلاح طموحة للمستقبل.

وأضافت الرابطة أنه سيتعين على الدرجة الثانية أيضا التفكير في تقليص عدد أنديتها إلى 18 ناديا.

وفي نهاية موسم 2023-2024، سيعود نظام الصعود والهبوط إلى هبوط فريقين من الدرجة الأولى وصعود مثلهما، فضلا عن مواجهة فاصلة بين ثالث الترتيب من أسفل الجدول في الدرجة الأولى مع ثالث الدرجة الثانية.

وبين بطولات الدوري المحلية الكبرى في أوروبا، يضم الدوري الألماني 18 فريقا ويشهد الموسم 34 جولة بدلا من 38 جولة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

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