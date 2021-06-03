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فرنسا تهزم ويلز بثلاثية.. وبنزيمة يهدر جزائية

بنزيمة

فرنسا تهزم ويلز بثلاثية.. وبنزيمة يهدر جزائية

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

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أهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء وسدد محاولة أخرى في القائم لكنه قدم أداء رائعا مع عودته لصفوف منتخب فرنسا ليفوز بطل العالم على عشرة لاعبين من ويلز 3-صفر استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وساعد مهاجم ريال مدريد، العائد إلى التشكيلة بعد غياب دام أكثر من خمس سنوات بسبب خلاف سابق مع المدرب ديدييه ديشان، زملاءه على التألق ليهز كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي الشباك.

وشكل منتخب ويلز بعض الخطورة في البداية لكنه تراجع بعد طرد لاعبه نيكو وليامز لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة للمس الكرة في المنطقة بعد محاولة من بنزيمة لكن مهاجم ريال مدريد أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 27.

وستلتقي فرنسا مع بلغاريا يوم الثلاثاء المقبل قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أوروبا أمام ألمانيا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا المجر والبرتغال حاملة اللقب.

وأوقعت القرعة ويلز في المجموعة الأولى مع سويسرا وتركيا وإيطاليا.

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