ودية ألمانيا والدنمارك تنتهي بالتعادل

واصل المنتخب الألماني عروضه الهزيلة في الفترة الأخيرة، وسقط في فخ التعادل 1 - 1 مع منتخب الدنمارك في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأربعاء في إطار استعداداتهما للمشاركة في كأس أوروبا "يورو 2020".



جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر المنتخب الألماني بالتسجيل عبر لاعبه فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 48، لكن يوسف بولسن أدرك التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة

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وتواجد توماس مولر وماتس هوميلس في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا في المباراة، بعدما عادا مجددا للفريق بعد فترة استبعاد استمرت لأكثر من عامين.



ويلعب منتخب ألمانيا، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بكأس الأمم الأوروبية مع نظيره الإسباني برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما، في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المجر والبرتغال وفرنسا.



ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في البطولة القارية، بمواجهة نظيره الفرنسي بطل العالم في 15 يونيو المقبل.

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