.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ودية ألمانيا والدنمارك تنتهي بالتعادل

ألمانيا الدنمارك
ألمانيا تستعد لمواجهة فرنسا منتصف الشهر الجاري

ودية ألمانيا والدنمارك تنتهي بالتعادل

متابع الغاء المتابعة

إنسبروك - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

واصل المنتخب الألماني عروضه الهزيلة في الفترة الأخيرة، وسقط في فخ التعادل 1 - 1 مع منتخب الدنمارك في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأربعاء في إطار استعداداتهما للمشاركة في كأس أوروبا "يورو 2020".

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر المنتخب الألماني بالتسجيل عبر لاعبه فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 48، لكن يوسف بولسن أدرك التعادل للمنتخب الدنماركي في الدقيقة
71
وتواجد توماس مولر وماتس هوميلس في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا في المباراة، بعدما عادا مجددا للفريق بعد فترة استبعاد استمرت لأكثر من عامين.

ويلعب منتخب ألمانيا، الذي يتقاسم الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بكأس الأمم الأوروبية مع نظيره الإسباني برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما، في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المجر والبرتغال وفرنسا.

ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في البطولة القارية، بمواجهة نظيره الفرنسي بطل العالم في 15 يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
بريطانيا لم تسجل أي حالة وفاة للمرة الأولى منذ شهر
بريطانيا لم تسجل أي حالة وفاة للمرة الأولى منذ شهر
اكتشف المزيد