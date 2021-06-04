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اعتقال لاعبة التنس سيزيكوفا بسبب التلاعب في النتائج

الروسية يانا سيزيكوفا

اعتقال لاعبة التنس سيزيكوفا بسبب التلاعب في النتائج

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

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ذكرت مصادر لـ "رويترز" يوم الجمعة أن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة ووضعت تحت الحراسة بسبب مزاعم التلاعب في نتائج المباريات.

وقال مصدر بالشرطة والاتحاد الفرنسي للتنس إن اللاعبة اعتقلت لكن دون توضيح أسباب.

لكن أشار مصدر مطلع على القضية أن الاعتقال له صلة بالتلاعب في نتائج المباريات.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا في سبتمبر أيلول الماضي حول مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة بزوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة.

وكان التحقيق في الغش من مجموعة منظمة والفساد المباشر وغير المباشر يتعلق بمباراة بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريشيا ماري ضد سيزيكوفا والأميركية ماديسون بيرنغل.

وقال شاميل تاربيستشيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس لوكالة الإعلام الروسية (ريا) إنه تم إبلاغه بموقف سيزيكوفا.

وأشارت وكالة "تاس" للأنباء أيضا أن السفارة الروسية في باريس أُبلغت بالموقف.

ونُقل عن تاربيستشيف قوله: لم نتسلم أي وثائق تتعلق بالقضية لذا من الصعب تقييم ما حدث.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الروسي للعبة. ورفضت وحدة النزاهة، التي تتعامل مع الفساد في الرياضة، التعليق.

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