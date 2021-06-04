الغموض يحيط بمستقبل بواتينغ

يرى المدافع الدولي السابق جيروم بواتينغ أنه مازال قادرا على اللعب في أكبر الأندية عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونخ بطل ألمانيا، لكنه اعترف بأن الغموض يحيط بمستقبله الكروي.

وقال بواتينغ للمجلة الشهرية لبايرن يوم الجمعة: لا أعرف إلى أين سأذهب، لكن لدي بالفعل مخطط في ذهني.

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وأضاف: أديت بشكل جيد هذا الموسم، لم أتغيب عن أي مباراة بداعي الإصابة، في هذه الظروف يمكنني بالتأكيد اللعب في أعلى المستويات لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وانتقل بواتينغ من مانشستر سيتي إلى بايرن في 2011 وتم اختياره لاعب العام في ألمانيا في 2016 وفاز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته مع النادي البافاري.

وأشار بواتينغ "32 عاما" : كان ختاما رائعا، لكنه أعرب عن حزنه لعدم تمديد عقده مع بايرن.

ويرى بواتينغ أن الفرنسي تانغوي نيانزو سيكون خليفته في خط دفاع بايرن: يتميز بالسرعة والقوة في المواجهات المباشرة مع الخصم، مهاراته في ضربات الرأس أقوى من تلك التي كنت امتلكها وأنا في نفس عمره. لكنه مازال يرتكب أخطاء ساذجة ، مثل تلك التي كنت أقع فيها.

ويستعد نيانزو "18 عاما" لخوض الموسم الثاني له بقميص بايرن ، بعد موسم أول محبط تعرض خلال للعديد من الإصابات.