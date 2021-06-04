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تشيلسي يمدد عقده مدربه توخيل

توخيل
توخيل مع كأس دوري أبطال أوروبا

تشيلسي يمدد عقده مدربه توخيل

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لندن - د ب أ

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وقع توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي على عقد مدته عامان مع فريقه الحالي، بعدما قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وحل المدرب الألماني بدلا من فرانك لامبارد في يناير، وقاد تشيلسي أيضا للوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول أربعة أشهر منذ توليه المسؤولية.

ووقع توخيل على عقد مدته 18 شهرا مع تشيلسي في هذا الوقت، ولكن تم مكافأته لبدايته الناجحة مع الفريق بتمديد عقده لينتهي بنهاية موسم 2023-2024

وقال توخيل للموقع الرسمي لتشيلسي يوم الجمعة: لا يمكنني تخيل فرصة أفضل لتجديد تعاقدي. سعيد بهذه التجربة وسعيد للغاية للبقاء جزء من عائلة تشيلسي.

وأضاف: هناك المزيد ونتطلع لخطواتنا المقبلة بطموح وترقب كبير.

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