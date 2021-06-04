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تشيلسي يمدد عقد نجميه

جيرو وتياغو سيلفا في صورة سابقة

تشيلسي يمدد عقد نجميه

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لندن - د ب أ

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، استخدامه لخيار تمديد عقد تياغو سيلفا لمدة عام واحد، ليظل المدافع البرازيلي مع الفريق لموسم ثانٍ.

وانضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك سيلفا في 34 مباراة مع تشيلسي في كافة المسابقات وسجل هدفين.

وقالت مارينا جرانوفسكايا المدير التنفيذي للنادي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :عندما تعاقدنا مع تياغو سيلفا في الصيف الماضي، كنا نعلم أننا نضيف لاعبا عالميا للفريق. وأظهر تياغو للجميع في تشيلسي جودته الهائلة طوال الموسم، وكان له تأثير ضخم داخل وخارج الملعب معنا.

وأضافت :قلنا عندما وقع إننا نأمل أن يضيف تياغو كؤوسا جديدة لقائمة ألقابه، وفعل هذا من خلال نجاحنا في دوري أبطال أوروبا.

كما أعلن نادي تشيلسي عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفير جيرو لمدة عام إضافي.

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