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ريال مدريد يستعيد "سلاحه السري" من إنتر

أنطونيو بينتوس مع لاعب إنتر

ريال مدريد يستعيد "سلاحه السري" من إنتر

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العربية. نت

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أعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، عن عودة أنطونيو بينتوس، مدرب الأحمال البدنية الذي كان يعمل في إنتر ميلان، إلى الفريق.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان صحافي: يعلن نادي ريال مدريد عن تعيين أنطونيو بينتوس رئيسًا للإعداد البدني للفريق الأول ومسؤولًا عن منهجية الاستعداد البدني لجميع فرق كرة القدم بالنادي.

وسبق لمدرب اللياقة الإيطالي العمل في ريال مدريد خلال فترة سابقة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان في الفترة من 2016 حتى 2019، وحقق معهم الثلاثية الشهيرة "دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية"، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان للعمل مع كونتي.

وسينضم بينتوس إلى الطاقم الفني الجديد لريال مدريد للعمل مع مواطنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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