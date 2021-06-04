تعافى توني كروس لاعب وسط المنتخب الألماني من عدوى فيروس كورونا المستجد، لكن نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني لم يبد قلقه من تسبب ذلك في ابتعاده عن التشكيل الأساسي في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) والتي تنطلق يوم 11 من الشهر الجاري.

وقال كروس في مقابلة مع مجلة "شبيغيل" الألمانية، يوم الجمعة: لم أتدرب لمدة تسعة أيام، لكنني جاهز للعب، لقد خضنا موسما طويلا، لكنني لن أبدأ من الصفر.

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وأضاف: يجب أن يكون الأمر على ما يرام حينما تنطلق البطولة، مؤكدا أنه سيكون جاهزا للمباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام فرنسا، حامل لقب كأس العالم، يوم 15 يونيو الجاري.

ويهدف كروس لإعادة الأمور إلى نصابها مع المنتخب الألماني، وذلك بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حينما خرج منتخب ألمانيا حامل اللقب من دور المجموعات.

وأوضح كروس: نريد نسيان خيبة الأمل التي مررنا بها في كأس العالم 2018، نحن نعلم أن تلك مهمة صعبة.

ويعتقد لاعب ريال مدريد أن الأزمات الماضية التي مر بها الفريق مثل الهزيمة المدوية صفر - 6 أمام اسبانيا في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، والخسارة 1 - 2 أمام مقدونيا الشمالية في مارس الماضي أظهرت عيوب الفريق.

وقال كروس: أعتقد أن علينا الآن التحضير بشكل جيد، أعتقد أن قائمة فريقنا بها العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية، هناك قلة من الفرق التي يمكنها تقديم أكبر عدد من اللاعبين الجيدين.

وأضاف أن الشيء الأهم هو تصحيح المسار كفريق، مشيرا إلى أن المنتخب الألماني ليس مرشحا للفوز بالبطولة.

ووصل كروس إلى معسكر المنتخب الألماني في مدينة سيفيلد النمساوية، يوم الأحد الماضي، وشارك في تدريبات الفريق الجمعة بعد خضوعه للعزل في البداية كإجراء احترازي.

وغاب المدافع ماتس هوميلز عن تدريب المنتخب الألماني اليوم الجمعة بسبب إصابة في الركبة واكتفى بأداء تدريبات لياقة فردية في سيفيلد بالنمسا، حيث يقيم الفريق معسكره استعدادا ليورو 2020.

وعاد هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند إلى صفوف المنتخب الألماني خلال التعادل الودي مع الدنمارك بهدف لمثله الأربعاء.

كذلك لم ينضم لوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ لتدريبات المنتخب الألماني الجمعة.

ووصف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني إصابة هوميلز في أوتار الساق بأنها ليست مأساوية أو مزمنة.

وبسبب الإصابة في الفخذ لم يستطع ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ من الالتحاق بزملائه في منتخب الماكينات وذلك قبل ثلاثة أيام من مواجهة لاتفيا في أخر المواجهات الودية للفريق استعدادا ليورو 2020.

وانضم كاي هافيرتز وانطونيو روديغير وتيمو فيرنر ثلاثي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وكذلك إلكاي غاندوغان لاعب مانشستر سيتي وصيف أوروبا، لتدريبات المنتخب الألماني للمرة الأولى منذ وصولهم إلى سيفيلد يوم الثلاثاء الماضي عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك جمال موسيالا، الذي تعافى من إصابة عضلية مؤخرا، في تدريبات الفريق يوم الجمعة.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في يورو 2020 بمواجهة فرنسا بطلة العالم في 15 يونيو الجاري ثم يلاقي البرتغال بطلة أوروبا يوم 19 من الشهر الجاري وبعدها بثلاثة أيام يواجه المجر، وتقام المباريات الثلاث في ميونخ.