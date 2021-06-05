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السماح لـ"الرباعي" بدخول ألمانيا دون حجر صحي

فيرنر هافيرتز تشيلسي
فيرنر وهافيرتز بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي

السماح لـ"الرباعي" بدخول ألمانيا دون حجر صحي

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برلين - د ب أ

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أعلن أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم يوم السبت عن السماح لرباعي المنتخب المحترف في إنجلترا بالقدوم إلى ألمانيا دون إلزامهم بالدخول في حجر.

وأوضح بيرهوف أن ثلاثي فريق تشيلسي وهم كاي هافيرتز وأنطونيو روديغر وتيمو فيرنر بالإضافة إلى إيلكاي غندوغان لاعب فريق مانشستر سيتي، سيتم السماح لهم بالقدوم مع الـ22 لاعبا الآخرين من معسكر المانشافت في النمسا إلى ألمانيا الأحد بدون إلزامهم بالبقاء في حجر صحي.

وبرر بيرهوف إعفاء اللاعبين الأربعة من الحجر الإلزامي بأنهم كانوا قد بقوا في إنجلترا "لأقل من 24 ساعة" في أعقاب عودتهم من نهائي بطولة دوي أبطال أوروبا في البرتغال قبل أسبوع مشيرا إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمكنه الاستفادة من هذه الفقرة في التعليمات الخاصة بالسفر.

يذكر أن الحكومة الألمانية تدرج المملكة المتحدة على قائمة مناطق طفرات فيروس كورونا وتلزم القادمين من هذه المناطق إلى ألمانيا بالدخول في حجر لمدة 14 يوما.

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