بورتو يمدد عقد مدربه كونسيساو حتى عام 2024

أعلن نادي بورتو وصيف بطل الدوري البرتغالي لكرة القدم، السبت، تمديد عقد مدربه سيرجيو كونسيساو لمدة ثلاثة أعوام حتى يونيو 2024، فيما قال المدرب إن العقد الجديد يعني المزيد من المسؤولية.

وأضاف: لدي دائما في تفكيري شيء أساسي.. نجاح بورتو على المستوى الاحترافي، مشيراً إلى أنه ينتظر عودة الجماهير إلى الملاعب.

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وأكد بورتو في بيان أن كونسيساو البالغ من العمر 46 عاما والذي يقود الإدارة الفنية لبورتو منذ عام 2017، قاده إلى الفوز بلقب الدوري مرتين وكأس البرتغال مرة واحدة، بالإضافة إلى الكأس السوبر المحلية في مناسبتين.

واكتفى بورتو بالمركز الثاني في الدوري هذا الموسم وخرج من نصف نهائي مسابقتي الكأس المحليتين، فضلا عن بلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خرج على يد تشلسي الإنجليزي الذي توج باللقب لاحقا على حساب مواطنه مانشستر سيتي بعدما أقصى يوفنتوس الإيطالي من ثمن النهائي.