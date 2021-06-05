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دي ليخت يغيب عن ودية هولندا الأخيرة قبل "يورو 2020"

دي ليخت
ماتياس تعرض إلى إصابة في الفخذ

دي ليخت يغيب عن ودية هولندا الأخيرة قبل "يورو 2020"

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أمستردام - د ب أ

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كشف فرانك دي بوير المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم أن المدافع ماتياس دي ليخت لن يشارك في المباراة الودية الأخيرة للفريق أمام جورجيا قبل خوض بطولة أوروبا "يورو 2020" يوم الأحد.

وقال دي بوير يوم السبت إن الإجراء المتعلق بمشاكل الفخذ هو إجراء احترازي وأنه من المتوقع أن يكون دي ليخت جاهزا للمشاركة في أول مباراة باليورو أمام أوكرانيا يوم 13 يونيو الجاري.

وسيلتقي أيضا المنتخب الهولندي مع منتخبي مقدونيا الشمالية والنمسا في مجموعته باليورو، ويلعب المنتخب الهولندي مبارياته الثلاثة في دور المجموعات في أمستردام.

وأنهى المنتخب الهولندي معسكره التدريبي الذي استمر لأسبوع في البرتغال يوم السبت، وسيواجه منتخب جورجيا في مدينة أنشخيدة الهولندية.

وتعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الأسكتلندي 2-2 في مباراته الودية الأولى خلال المعسكر وهي النتيجة التي أثارت التساؤلات بشأن طريقة 3 – 5 – 2 التي يعتمد عليها دي بوير.

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