هندرسون ينتظم في تدريبات المنتخب الإنجليزي

انتظم جوردان هندرسون في تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم قبل مواجهة منتخب رومانيا الأحد في آخر مبارياته الودية قبل المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020".



وكان من المقرر أن تكون مباراة النمسا الودية يوم الأربعاء هي الأولى لهندرسون، لاعب ليفربول، سواء لفريقه أو لمنتخب بلاده منذ خضوعه لجراحة في الفخذ في فبراير الماضي، لكنه غاب عنها بسبب شعوره بعدم الراحة صباح يوم المباراة قبل أن يتدرب مع الفريق يوم السبت قبل مواجهة المنتخب الروماني.



ولم يتدرب هاري كين، وبوكايو ساكا، رجل المباراة الماضية، مع مجموعة اللاعبين، وذكر الاتحاد الإنجليزي أن الثنائي ينفذان برنامجا تأهيليا خاصا بشأن الأحمال.



وكان هاري ماغواير يقوم بنفس الأمر يوم السبت، إذ انضم قائد مانشستر يونايتد للمنتخب الإنجليزي يوم الخميس ويتعافى حاليا من إصابة في أربطة الكاحل التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع أستون فيلا قبل شهر.

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