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الدنمارك تهزم البوسنة في البروفة الأخيرة لـ"يورو 2020"

الدنمارك البوسنة
الدنمارك تستعد لمواجهة فنلندا في مستهل مشوارها بالبطولة

الدنمارك تهزم البوسنة في البروفة الأخيرة لـ"يورو 2020"

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كوبنهاغن - رويترز

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أحرز مارتن بريثويت وأندرياس كورنليوس هدفين رائعين بضربتي رأس لتفوز الدنمارك 2-صفر على البوسنة يوم الأحد استعدادا لانطلاق بطولة أوروبا لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي.

وأمام آلاف الجماهير أشرك المدرب كاسبر هيولماند تشكيلة قوية وافتتح بريثويت التسجيل في الدقيقة 18 بعدما فشل دفاع البوسنة في إبعاد ركلة ركنية من كريستيان إريكسن.

ورغم كونها مباراة ودية كانت هناك التحامات عنيفة وخرج روبرت سكوف جناح الدنمارك مصابا في الدقيقة 71 بعد تدخل مع أمير هادزيامتوفيتش.

وبعد ثلاثة تغييرات في الاستراحة تراجع أداء الدنمارك واحتاج الأمر إلى إدخال المهاجم كورنليوس بدلا من دانييل فاس في الدقيقة 71 ليحسم الفوز بعد مشاركته بدقيقتين.

وتستهل الدنمارك مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة فنلندا السبت المقبل قبل أن تلعب ضد بلجيكا وروسيا، إذ تلعب جميع مبارياتها في العاصمة كوبنهاغن.

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