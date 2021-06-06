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السويد تنهي تحضيراتها لبطولة أوروبا بالفوز على أرمينيا

السويد أرمينيا
السويد ستبدأ مشوارها بملاقاة إسبانيا منتصف الشهر الجاري

السويد تنهي تحضيراتها لبطولة أوروبا بالفوز على أرمينيا

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ستوكهولم - رويترز

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قدم الجناح إميل فورزبيرغ أداء رائعا في الشوط الأول ليقود السويد للفوز 3-1 على أرمينيا يوم السبت في آخر مباراة ودية للمنتخب قبل المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم.

ومنح فورزبيرغ التقدم للسويد بعد 16 دقيقة من ركلة حرة بعيدة المدى فشل الحارس ديفيد يورتشنكو في التعامل معها بعدما ارتدت الكرة من الأرض.

وساهم فورزبيرغ في الهدف الثاني إذ أرسل ركلة ركنية حولها ماركوس دانييلسون بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 34 محرزا هدفه الثالث في تسع مباريات دولية.

وحصل فورزبيرغ على ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول لكن يورتشنكو أنقذ تسديدة سيباستيان لارسون.

وقلص فاهان بيتشاختشيان الفارق لأرمينيا بعد مرور ساعة من اللعب بقليل لكن السويد استعادت تفوقها بهدفين بعد تمريرة من روبن كوايسون وضعها البديل ماركوس بيرغ في المرمى.

ويستهل فريق المدرب يان أندرسون مشواره في المجموعة الخامسة ضد إسبانيا في إشبيلية في 14 يونيو ثم يواجه سلوفاكيا وبولندا في سان بطرسبرغ.

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