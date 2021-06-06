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تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقي بطولة إفريقيا
النسخة المقبلة ستقام في الكاميرون

تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا

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ياوندي - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الأحد تأجيل قرعة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب البيان الذي نشره كاف عبر موقعه الرسمي فإن اللجنة المنظمة للبطولة القارية في الكاميرون وافقت على طلب اتحاد الكرة الإفريقي بتأجيل قرعة البطولة لأسباب لوجيستية تتعلق بجائحة كورونا.

وكان من المقرر إجراء القرعة في 25 يونيو الجاري، لكن جرى تأجيلها لموعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأوضح كاف أنه سيواصل العمل مع شركائه، الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة بهدف جعل كأس الأمم الإفريقية بطولة ناجحة واحتفالية رائعة للكرة الإفريقية.

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