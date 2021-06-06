ديشان يلمح إلى استمراره مع منتخب فرنسا فترة أطول

ألمح ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي إلى استمراره في منصبه إلى ما بعد نهاية عقده عقب كأس العالم 2022.

وقاد ديشان منتخب فرنسا لنهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 والفوز بلقب مونديال روسيا 2018 خلال ولايته التي امتدت لتسعة أعوام مع الفريق.

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ديشان هو واحد من ضمن ثلاثة أشخاص توجوا بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب، بجانب ماريو زاغالو وفرانز بيكنباور.

وسيدخل ديشان التاريخ إذا نجح في قيادة المنتخب الفرنسي للقب بطولة أوروبا حيث سيصبح حينها أول شخص في التاريخ يتوج بالمونديال وكأس الأمم الأوروبية كلاعب ومدرب.

وقال ديشان لمحطة "ار تي ال"ليوم الأحد: ربما استمر إلى ما بعد عام 2022 بالاتفاق مع رئيسي، الناس ترغب في بقائي ومن أجل ذلك فهناك حاجة لتحقيق النتائج، سأفعل شيئا أخر في مرحلة ما، لكني ناجح للغاية في منصبي كمدرب.

وختم ديشان بالقول: لدي عقد حتى ديسمبر 2022، لكني اليوم لا أفكر في أن أصبح مدربا لنادي، سعيد للغاية، كل الظروف مهيأة.