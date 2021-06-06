رئيس إنتر ميلان يكشف سبب رحيل كونتي المفاجئ

أكد رئيس نادي إنترميلان الإيطالي لكرة القدم ستيفن زهانغ أن خطط التقشف هي سبب الرحيل المفاجئ للمدير الفني أنطونيو كونتي عن الفريق.



وفي تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الصادرة يوم الأحد، قال زهانغ: وجهات نظرنا المختلفة حول الموقف هي التي أدت إلى رحيل كونتي. مشيرا إلى أن جائحة كورونا وضعت النادي في أزمة مالية ما استلزم تقليص التكاليف وتابع: هذه الخطوة لها تأثيرها على استراتيجية النادي في سوق الانتقالات.



وأوضح رجل الأعمال الصيني أن هذا الأمر لم يكن المعيار الحاسم بالنسبة لكونتي لكنه كان كذلك بالنسبة للنادي، وأضاف: كونتي مدرب ممتاز، لكنني كرئيس للنادي لابد أن أفكر في قدرة النادي على الصمود.



وتوج إنتر ميلان بلقب الدوري الموسم المنقضي لينهي سلسلة فوز يوفنتوس المتتالي باللقب لتسعة مواسم.

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