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كروس يؤكد جاهزيته للمشاركة في "يورو 2020"

توني كروس ألمانيا
كروس تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا الشهر الماضي

كروس يؤكد جاهزيته للمشاركة في "يورو 2020"

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

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أكد توني كروس نجم المنتخب الألماني لكرة القدم ونادي ريال مدريد الإسباني جاهزيته للمشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020" بعد فترة من المعاناة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال كروس يوم الأحد في تصريحات صحافية في ختام معسكر المنتخب الألماني في سيفيلد بالنمسا: فيما يتعلق بكورونا، لا أشعر بأي شيء، أنا جاهز للعب.

وتبين إصابة كروس بالعدوى منتصف الشهر الماضي ليخضع للعزل الطبي، ثم انضم لمنتخب الماكينات في 30 مايو بعد تحول نتيجة اختباره من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح كروس أنه تعرض فقط لأعراض بسيطة مثل الحمى لمدة يوم أو اثنين، وعانى من الإرهاق لعدة أيام لكن بعد أسبوع من التدريب أصبح الآن في حالة جيدة.

وأشار: لست قلقا بشأن لياقتي البدنية، الأمر لا يبدو كما لو أنني عائد من إصابة استمرت لستة أسابيع، فقط لم أقم بأي شيء لمدة أسبوع.

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