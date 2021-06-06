لوف: منتخب ألمانيا يحتاج إلى المزيد من العمل

أكد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا يوم الأحد في نهاية معسكر تدريبي للفريق استمر تسعة أيام في النمسا أن فريقه لا يزال بحاجة للمزيد من العمل لتحسين بعض جوانب الأداء قبل انطلاق بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وستبدأ ألمانيا مسيرتها في البطولة الأوروبية في مواجهة فرنسا بطلة العالم في 15 يونيو الجاري وستخوض أخر مباراة ودية استعدادا للنهائيات أمام منتخب لاتفيا الاثنين.



وقال لوف الذي سيتخلى عن تدريب المنتخب بعد البطولة في مؤتمر صحفي: حتى الآن لا يمكنني التوصل لنتائج من معسكرنا التدريبي لأن استعداداتنا مستمرة. وبعد مباراة لاتفيا سنمضى أسبوعا في دوسلدورف استعدادا لمواجهة فرنسا.



ويقود لوف الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا منذ 2006 وسيتولى المهمة خلفا له هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق بعد البطولة.



وفي دور المجموعات أيضا ستلتقي ألمانيا مع البرتغال حاملة اللقب والمجر ضمن المجموعة السادسة وهي تحرص على تقديم أداء أفضل مما قدمته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا إذ خرجت من الدور الأول كما جاء أداؤها مخيبا للآمال في دوري الأمم مرتين.



وتعرض المنتخب الألماني أيضا لأسوأ هزيمة في مباراة تنافسية عندما خسر 6-صفر أمام نظيره الإسباني في نوفمبر الماضي.



وأضاف لوف: بالتأكيد قطعنا خطوة للأمام لكننا بحاجة للتحسن أيضا.. في الأسبوع المقبل سنواصل العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والقوة في الأداء.

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