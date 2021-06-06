.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نوير على موعد مع التاريخ أمام لاتفيا

مانويل نوير
نوير سيلعب مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده

نوير على موعد مع التاريخ أمام لاتفيا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يستعد الألماني مانويل نوير لخوض مباراته الدولية رقم 100 في مسيرته مع منتخب بلاده يوم الاثنين، ليكون أول حارس مرمى من بلاده يصل إلى هذا الرقم.

وتستعد ألمانيا لاختتام مبارياتها الودية أمام لاتفيا يوم الاثنين، فيما سيصبح نوير الحارس الأول في تاريخ منتخب ألمانيا الذي يدخل نادي المئة، وسيحصل على ميدالية الشرف من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وعن ذلك قال بطل كأس العالم 2014: إنه أمر مميز جدًا بصفتك حارس مرمى أن تلعب العديد من المباريات مع منتخب بلدك.

وأصبح نوير اللاعب رقم 16 في ألمانيا الذي يبلغ الرقم 100، إذ يتصدر لوثر ماتيوس القائمة بـ 150 مباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد