نوير على موعد مع التاريخ أمام لاتفيا

يستعد الألماني مانويل نوير لخوض مباراته الدولية رقم 100 في مسيرته مع منتخب بلاده يوم الاثنين، ليكون أول حارس مرمى من بلاده يصل إلى هذا الرقم.

وتستعد ألمانيا لاختتام مبارياتها الودية أمام لاتفيا يوم الاثنين، فيما سيصبح نوير الحارس الأول في تاريخ منتخب ألمانيا الذي يدخل نادي المئة، وسيحصل على ميدالية الشرف من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

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وعن ذلك قال بطل كأس العالم 2014: إنه أمر مميز جدًا بصفتك حارس مرمى أن تلعب العديد من المباريات مع منتخب بلدك.

وأصبح نوير اللاعب رقم 16 في ألمانيا الذي يبلغ الرقم 100، إذ يتصدر لوثر ماتيوس القائمة بـ 150 مباراة.