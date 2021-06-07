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إسبانيا تستدعي 4 لاعبين بعد إصابة بوسكيتس بـ"كورونا"

بوسكيتس إسبانيا البرتغال
بوسكيتس تعرض إلى الإصابة بالفيروس

إسبانيا تستدعي 4 لاعبين بعد إصابة بوسكيتس بـ"كورونا"

متابع الغاء المتابعة

مدريد - رويترز

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أعلن منتخب إسبانيا لكرة القدم يوم الاثنين استدعاء أربعة لاعبين إضافيين للمشاركة في معسكر تدريبي مواز عقب إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا مطلع الأسبوع.

ولن يقيم اللاعبون الأربعة وهم رودريغو مورينو مهاجم ليدز يونايتد وبابلو فورنالس من وست هام يونايتد وكارلوس سولير لاعب فالنسيا وبرايس منديز لاعب سلتا فيغو في قاعدة منتخب إسبانيا التدريبية في لاس روزاس أو ينخرطوا في استعدادات باقي التشكيلة لبطولة أوروبا حيث يخضع الفريق حاليا لفترة عزل.

وقال مسؤولو المنتخب في بيان: نتيجة للعواقب التي قد تحدث بعد اختبار بوسكيتس الإيجابي قرر الطاقم الفني استدعاء مجموعة من أربعة لاعبين لخوض حصص تدريبية في الأيام المقبلة تحت إشراف المدرب لويس إنريكي في فقاعة موازية.

وستواجه إسبانيا منافستها ليتوانيا وديا يوم الثلاثاء بفريق تحت 21 عاما الذي أنهى للتو مشاركته في بطولة أوروبا لهذه الفئة السنية حيث بلغ الدور قبل النهائي.

وأضاف المسؤولون: بعد انتهاء مباراة ليتوانيا سنضم مجموعة صغيرة من اللاعبين سيتم تحديدهم لاحقا إلى التدريبات بطريقة مشابهة لهذه المجموعة الجديدة، وانضمامهم لتشكيلة بطولة أوروبا سيعتمد على النتائج التي ستظهر في الأيام القليلة المقبلة.

وستواجه إسبانيا منتخب السويد في افتتاح مشوارها بالمجموعة الخامسة يوم الاثنين المقبل.

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