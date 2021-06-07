استدعاء بن وايت إلى قائمة منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي استدعى المدافع بن وايت للمشاركة ضمن صفوف الفريق في كأس أوروبا المقبلة "يورو 2020".

وسيحل بن وايت (23 عاماً) لاعب فريق برايتون مكان ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول، والذي تعرض مؤخرا لإصابة في الفخذ.

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وكان بن وايت قد سجل مشاركته الدولية الأولى قبل أيام، في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب النمساوي 1 -صفر.

كذلك شارك في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره الروماني 1 -صفر مساء الأحد، رغم أنه لم يكن ضمن القائمة المبدئية للمنتخب والتي ضمت 26 لاعبا.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة الأوروبية يوم الأحد المقبل بمواجهة المنتخب الكرواتي.