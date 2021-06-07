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الخليفي: مبابي لن يجد نادياً أفضل من باريس

مبابي
مبابي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد

الخليفي: مبابي لن يجد نادياً أفضل من باريس

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باريس - رويترز

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رد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على التكهنات بشأن مستقبل كيليان مبابي قائلا إن المهاجم الفرنسي سيبقى في صفوف ناديه خلال الموسم المقبل.

ويمتد عقد مبابي، الذي سجل 42 هدفا في جميع المسابقات مع سان جيرمان خلال الموسم الأخير، حتى يونيو 2022 لكنه ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وأبلغ الخليفي صحيفة "ليكيب": سأكون واضحا. مبابي سيبقى في باريس ولن نبيعه أبدا ولن يتركنا مجانا أبدا. مبابي لديه كل شيء يحتاجه في باريس.

وأضاف: أين يمكنه الذهاب؟ أي ناد يمكنه منافسة سان جيرمان اليوم فيما يتعلق بالطموح؟ كل ما يمكنني قوله إن الأمور على ما يرام وأتمنى الوصول لاتفاق لتجديد العقد.

وتابع: هذه باريس وهذه بلاده ولديه مهمة لا تتعلق فقط بكرة القدم بل بالترويج لدوري الدرجة الأولى الفرنسي ولبلاده ولعاصمته.

وأنهى سان جيرمان الموسم بلقب واحد كبير وهو كأس فرنسا عقب خسارة الدوري لصالح ليل بفارق نقطة واحدة كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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