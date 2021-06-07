بايرن يحاول ضم حارس جديد

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعمل على ضم شتيفان أورتيغا حارس نادي بيلفيلد.

وذكرت مجلة "كيكر" في عددها الصادر يوم الاثنين، أن من الممكن أن يحل أورتيغا محل ألكسندر نوبل ليكون الحارس الثاني في الفريق البافاري بعد الحارس الدولي وقائد الفريق مانويل نوير، ولم يصدر عن بايرن تعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها.

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وانتقل نوبل (24 عاماً) انتقل إلى بايرن قادما من شالكه في الصيف ليكون حارسا أساسيا بديلا لنوير في وقت ما لكنه بدا غير راض عن جلوسه على مقعد البدلاء في الموسم المنصرم ودفع باتجاه إعارته إلى فريق آخر ليجد فرصة للعب.

يذكر أن أورتيغا (28 عاماً) اللاعب السابق في نادي ميونخ 1860، مرتبط بعقد مع بيلفيلد يستمر حتى 2022، وقد أسهم بنصيب كبير في بقاء ناديه في مسابقة الدوري الألماني.

وبحسب تقرير "كيكر" فإن بايرن ميونخ فتح قنوات اتصال مع أورتيغا منذ فترة طويلة وذلك على العكس مما حدث مع الحارس البديل السابق سفين أولريش.