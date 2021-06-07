جونسون يطالب الجماهير بمؤازرة منتخب إنجلترا

طالب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجماهير بمؤازرة المنتخب الإنجليزي بعد إطلاق المشجعين صيحات استهجان ضد اللاعبين عقب الإنحناء على ركبة واحدة اعتراضا على الظلم العنصري.



ولم يدن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني المشجعين الذين استهدفوا اللاعبين بصيحات استهجان، ولكن حثهم على "التحلي بالاحترام".



ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون يرفض انتقاد المشجعين الذين أطلقوا صيحات الاستهجان، قال المتحدث باسمه: لا، رئيس الوزراء يساند المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ويرغب في نجاحه، ويريد أن تقف الدولة بأكملها خلفهم في هذه البطولة.



وأكد غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي أن اللاعبين سيواصلون الإنحناء على ركبة واحدة في المباريات المقبلة رغم صيحات الاستهجان التي وجهت لهم عقب قيامهم بنفس الإيماء قبل المباراة الودية التي فاز فيها الفريق على نظيره الروماني بهدف دون رد يوم الأحد.

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