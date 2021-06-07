داليتش يثق بقدرة كرواتيا على ترك بصمة في "يورو 2020"

يثق زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا في أن منتخب بلاده سيترك بصمة في بطولة أوروبا لكرة القدم رغم الأداء المتواضع خلال الخسارة 1-صفر من بلجيكا الأحد في آخر مباراة ودية قبل خوض النهائيات.

وبدت كرواتيا باهتة على عكس الفريق وصيف بطل العالم 2018 حيث تعادلت 1-1 مع أرمينيا يوم الثلاثاء وكانت محظوظة بعدم استقبال المزيد من الأهداف أمام بلجيكا، لكن داليتش يصر على أن فريقه سيكون مستعدا عند افتتاح مشواره بالمجموعة الرابعة أمام انجلترا في استاد ويمبلي يوم الأحد.

مادة اعلانية

وأبلغ داليتش محطة نوفا التلفزيونية الكرواتية عقب الخسارة بهدف روميلو لوكاكو: أنا متأكد من أن إنجلترا ستكون شرسة جدا منذ البداية ويجب أن نتجنب المشاكل، لعبنا مباراة جيدة. لم نصنع الكثير من الفرص ولكننا أحرزنا تقدما والفريق يبدو أكثر تماسكا من مباريات سابقة والأداء مشجع.

ويدرك داليتش أن كرواتيا بحاجة إلى مزيد من العمل لتصل إلى قمة مستواها عند مواجهة إنجلترا، وواصل: نحتاج للمزيد من التمريرات الأمامية والتسديدات على المرمى والمزيد من الركض نحو منطقة الجزاء، لم أحب بعض الفترات أمام بلجيكا لكن سأحتفظ بآرائي داخل غرفة الملابس لمعالجة الأمور مع اللاعبين.

وستلعب كرواتيا ضد جمهورية التشيك في هامبدن بارك يوم 18 يونيو ثم تواجه أسكتلندا بنفس الملعب بعد أربعة أيام.