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دراسة ترشح منتخب فرنسا للفوز ببطولة أوروبا

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا في آخر تجربة ودية

دراسة ترشح منتخب فرنسا للفوز ببطولة أوروبا

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دوسلدورف - د ب أ

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أظهرت دراسة لباحثين من جامعات في أربع دول مختلفة أن المنتخب الفرنسي بطل العالم هو المرشح الأبرز للقب يورو 2020.

ووفقا لـ"تنبؤات التعلم الآلي الهجين" التي نشرت يوم الاثنين ، حصل منتخب فرنسا على نسبة 8ر14% في قائمة المنتخبات المرشحة للقب كأس الأمم الأوروبية، وحل منتخب إنجلترا ثانيا بحصوله على نسبة 5ر13% مقابل حصول إسبانيا على 3ر12% واقتسمت البرتغال حاملة اللقب المركز الرابع مع ألمانيا بحصول كلاهما على 1ر10%.

واستخدم العلماء في جامعات دورتموند وميونخ بألمانيا وإنسبروك بالنمسا وجينت في بلجيكا ومولده في النرويج أربعة نماذج توقعات مختلفة ومحاكاة لمباريات يورو 2020 التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو ، وتم تكرار الأمر 100 ألف مرة على هذا النحو.

لكن أستاذ الإحصائيات اخيم زيليس بجامعة إنسبروك، حذر من أن: طبيعة التوقعات من الممكن أن تكون خاطئة وإلا فإن بطولات كرة القدم ستصبح مملة، نقدم احتمالات وليس تأكيدات.

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