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دي ليخت وفان دي بيك يغيبان عن تدريبات هولندا

دي ليخت هولندا
منتخب هولندا يقع في المجموعة الثالثة

دي ليخت وفان دي بيك يغيبان عن تدريبات هولندا

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أمستردام - د ب أ

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غاب ماتيس دي ليخت وداني فان دي بيك عن تدريبات المنتخب الهولندي يوم الاثنين وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق مشوار المنتخب في يورو 2020 بملاقاة منتخب أوكرانيا.

ويعاني دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي من إصابة في الفخذ واكتفى بخوض التدريبات الفردية مثله مثل فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغاب الثنائي عن فوز منتخب هولندا على جورجيا 3 -صفر يوم الأحد في آخر تجربة ودية للطواحين قبل البطولة القارية.

ويخوض منتخب هولندا بطل أوروبا عام 1988، جميع مبارياته بالمجموعة الثالثة ليورو 2020 في أمستردام حيث يواجه أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

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