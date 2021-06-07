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ساوثغيت ينتقد هندرسون بعد تنفيذ ركلة الجزاء

هندرسون إنجلترا رومانيا
هندرسون أهدر جزائية في مباراة رومانيا الودية

ساوثغيت ينتقد هندرسون بعد تنفيذ ركلة الجزاء

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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شعر غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بالاستياء من البديل جوردان هندرسون بعدما خالف تعليمات الفريق ونفذ ركلة جزاء، وأهدرها، خلال الفوز 1-صفر على رومانيا وديا يوم الأحد في آخر تجربة قبل بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وعاد هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا بعد إصابته في الفخذ في فبراير وشارك كبديل بعد الاستراحة لكنه منع زميله المهاجم دومينيك كالفرت-لوين من تنفيذ ركلة جزاء حصل عليها وكان سيسددها.

ونفذ قائد ليفربول ركلة الجزاء وأنقذها فلورين نيتا حارس رومانيا في الدقيقة 78، بعدما سجل قبلها بعشر دقائق ماركوس راشفورد هدف إنجلترا الوحيد من ركلة أخرى وخرج بعدها من الملعب.

وقال ساوثغيت لمحطة "آي.تي.في": لدينا ماركوس راشفورد في تنفيذ ركلات الجزاء ثم جيمس وارد-براوس لكنهما كانا خارج الملعب. كنا ننتظر أن ينفذها كالفرت-لوين وكنت أتوقع أن يتركه هندرسون ينفذها.

وأضاف هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": كنت أشعر بالثقة لكن الإنقاذ كان رائعا. لم تكن ركلة جزاء جيدة لكني لا أشعر بالكثير من الانزعاج. كان من الرائع تتويج عودتي بهدف.

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