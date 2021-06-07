فينالدوم منتخب هولندا يتطور.. وتجاوزنا الانتقادات

أشاد جورجينيو فينالدوم قائد هولندا بتطور أداء منتخب بلاده كثيرا بعدما حقق الفوز في مباراته الودية الثانية خلال فترة الاستعداد لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم وتفوق 3-صفر على جورجيا يوم الأحد.



وحصلت هولندا على دفعة معنوية بعد التعرض لانتقادات بسبب التعادل 2-2 مع اسكتلندا في المباراة الودية الأولى في فترة الإعداد.



وقال فينالدوم: حققنا الفوز وسارت الأمور بشكل رائع وهذا أمر إيجابي جدا. أصلحنا الأخطاء التي ارتكبناها أمام اسكتلندا، في نهاية الشوط الأول فقط ارتكبنا بعض الأخطاء أسفرت عن فرص لجورجيا لكننا لم نتعرض لأي مشكلات في الشوط الثاني.



وأضاف: نعرف أن نتيجة المباراة تتحدد بناء على أشياء صغيرة، لذا يجب تقليل المخاطر. يجب أن نعمل بجدية على ذلك.



وستبدأ هولندا مشوارها في بطولة أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة حيث ستواجه أوكرانيا في أمستردام يوم الأحد المقبل.



وأكد فينالدوم أنه حدث نقاش بين لاعبي هولندا حول الانتقادات الموجهة للفريق بعد مباراة اسكتلندا.



وقال لاعب الوسط المؤثر: لقد تحدثنا حول ذلك. نعرف أن الإعلام يوجه الانتقادات، لكني قلت أيضا للاعبين إنها انتقادات مستحقة بعد أسلوب لعبنا أمام أسكتلندا. لا يجب أن نهرب من ذلك.



وأضاف: لكن لا يجب الاستماع إلى كل ما يقال، فنحن يجب أن تكون أيضا لدينا الثقة للأداء بشكل أفضل وهذا ما حدث. تكون مثل هذه المباريات مهمة من أجل الاستعداد لبطولة أوروبا.



وستخوض هولندا مبارياتها الثلاث في الدور الأول ببطولة أوروبا في ملعب يوهان كرويف في أمستردام، حيث ستلعب ضد النمسا ومقدونيا الشمالية في المباراتين الثانية والثالثة وعقب مواجهة أوكرانيا.

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