مجلس الاتحاد الأوروبي: تحديات استثنائية تواجه "يورو 2020"

حذر مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، من تحديات استثنائية تواجه عملية فرض الأمن في بطولة يورو 2020 التي تنطلق بعد أيام قليلة وتقام فعالياتها في 11 مدينة أوروبية.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين: بشكل خاصة وسط جائحة كورونا، فإن المنظمين للفعاليات الكبرى ينبغي عليهم مواصلة فرض المعايير واتخاذ الإجراءات للحيلولة دون انتشار الفيروس وسط كل الأطراف المعنية.

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وأكد البيان: أهمية تعاون الشرطة الدولية وتبادل المعلومات لضمان إقامة مسابقة آمنة ومحكمة.

واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي تحركات الجماهير بأنها مصدر خطورة كبير، مؤكدا ضرورة متابعتها ، ليس فقط في الاستادات ولكن أيضا في وسائل المواصلات العامة والفنادق وملاعب التدريبات والمناطق الشهيرة في المدن الأوروبية.

وتنطلق يورو 2020 يوم الجمعة المقبل من خلال المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا في روما وتختتم في 11 يوليو في استاد ويمبلي.