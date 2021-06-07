.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مجلس الاتحاد الأوروبي: تحديات استثنائية تواجه "يورو 2020"

كأس البطولة الأوروبية

مجلس الاتحاد الأوروبي: تحديات استثنائية تواجه "يورو 2020"

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حذر مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، من تحديات استثنائية تواجه عملية فرض الأمن في بطولة يورو 2020 التي تنطلق بعد أيام قليلة وتقام فعالياتها في 11 مدينة أوروبية.

وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الاثنين: بشكل خاصة وسط جائحة كورونا، فإن المنظمين للفعاليات الكبرى ينبغي عليهم مواصلة فرض المعايير واتخاذ الإجراءات للحيلولة دون انتشار الفيروس وسط كل الأطراف المعنية.

وأكد البيان: أهمية تعاون الشرطة الدولية وتبادل المعلومات لضمان إقامة مسابقة آمنة ومحكمة.

واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي تحركات الجماهير بأنها مصدر خطورة كبير، مؤكدا ضرورة متابعتها ، ليس فقط في الاستادات ولكن أيضا في وسائل المواصلات العامة والفنادق وملاعب التدريبات والمناطق الشهيرة في المدن الأوروبية.

وتنطلق يورو 2020 يوم الجمعة المقبل من خلال المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا في روما وتختتم في 11 يوليو في استاد ويمبلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات العراقية
اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات العراقية
اكتشف المزيد