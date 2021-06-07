مدرب بلجيكا يعلن غياب دي بروين أمام روسيا

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا يوم الاثنين، إن المنتخب لا يعول على جاهزية كيفن دي بروين في مباراته الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم أمام روسيا في سان بطرسبرغ يوم السبت المقبل.

وانضم لاعب الوسط إلى باقي التشكيلة اليوم الاثنين في قاعدة بلجيكا التدريبية في توبير لكنه خضع على الفور لمزيد من الفحوصات الطبية بعد إصابته بكسر في الأنف والعظام التي تحيط بتجويف عينه اليسرى في نهائي دوري الأبطال.

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وخضع لجراحة بسيطة لعلاج الإصابة قبل يومين لكنه كان يعتزم على كل حال الانضمام لمنتخب بلجيكا قبل أسبوع واحد من بطولة أوروبا للحصول على راحة بعد موسم طويل.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي: سينضم إلينا فقط في التدريبات شريطة الحصول على الضوء الأخضر من الفريق الطبي. لكني لا أعول عليه في المباراة الأولى.

لكن المدرب عبر عن سعادته بوصول دي بروين. وقال مارتينيز : يبدو في حالة جيدة. شاهد مباراتنا ضد كرواتيا ودخل بالفعل في أجواء المنافسة. سيتم تجهيزه رويدا رويدا لكن انضمامه للتشكيلة سيصنع فارقا كبيرا.

وبينما تحوم شكوم بشأن مشاركة دي بروين عاد القائد إيدن هازارد يوم الأحد في انتصار 1-صفر على كرواتيا في أول مباراة دولية له منذ نحو 18 شهرا حيث نزل بديلا في آخر ثماني دقائق بعد موسم طاردته خلاله الإصابات على مستوى النادي.

وقال مارتينيز: لا أكترث كثيرا لعدد الدقائق التي يلعبها إيدن لكن الشيء الأكثر أهمية أنه شارك. إنها خطوة كبيرة معنويا وذهنيا.أنا سعيد بهذه العودة. استعاد إيقاع المباريات سريعا. متى سيكون إيدن جاهزا لخوض مباراة كاملة؟ هذا سؤال يصعب الإجابة عليه. الشيء الأكثر أهمية أنه أصبح جاهزا من الناحية الطبية.