الإصابة تحرم البولندي ميليك من المشاركة في كأس أوروبا

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، غياب لاعب المنتخب أركاديوش ميليك عن الفريق في نهائيات كأس أوروبا "يورو 2020" والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وذكر الاتحاد البولندي للعبة، أن ميليك (27 عاماً) عاما تعرض لإصابة خلال معسكر الفريق في مدينة أوبالينكا البولندية، ليغيب عن البطولة.

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وأوضح الاتحاد في بيانه، أن الطاقم الطبي للمنتخب البولندي يدرك أن إصابة ميليك ليست خطيرة في حد ذاتها، لكن الألم الذي عانى منه اللاعب ربما لن ينتهي قبل انطلاق البطولة.

وأكد الاتحاد البولندي أن اللاعب خضع للعلاج في أكثر من مناسبة وفقا لخطة محددة تسمح له بالمشاركة في التدريبات الكاملة مع زملائه، ولكن دون جدوى.

وذكر الاتحاد البولندي أن ميليك غادر معسكر الفريق ليعود إلى ناديه الذي سيتخذ خطوات أخرى في مشوار علاجه.