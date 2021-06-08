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إنريكي يستدعي كيبا إلى قائمة المنتخب الإسباني

كيبا إسبانيا البرتغال
كيبا في مباراة ودية سابقة بين إسبانيا والبرتغال

إنريكي يستدعي كيبا إلى قائمة المنتخب الإسباني

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مدريد - رويترز

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انضم كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي لمعسكر منتخب إسبانيا مع الاستعداد لأي حالات إصابة محتملة بعد إيجابية اختبار القائد سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قبل بطولة أوروبا لكرة القدم.

وبعدما أصيب بوسكيتس بكورونا، دخل باقي اللاعبين البالغ عددهم 23 لاعبا في العزل إلى جانب الجهاز التدريبي، ما سيدفع إسبانيا للاعتماد على منتخب تحت 21 عاما وبقيادة مدرب هذه الفئة السنية لويس دي لا فويني لخوض مباراة ليتوانيا الودية يوم الثلاثاء في مباراة كان من المفترض أن تمثل آخر تجربة قبل البطولة القارية.

واستدعى لويس إنريكي مدرب إسبانيا خمسة لاعبين، وهم رودريغو مورينو وبابلو فورنالس وكارلوس سولير وبرايس منديز وراؤول ألبيول لتعويض أي نقص محتمل في الفريق.

وسيتدرب أريزابالاغا واللاعبون الخمسة الجدد في ما تطلق عليه إسبانيا "فقاعة موازية"، بعيدا عن تشكيلة بطولة أوروبا، مع التفكير في استدعاء لاعبين منهم إذا اقتضت الحاجة.

وأكد الاتحاد الإسباني يوم الاثنين سلبية نتائج كل اللاعبين والجهاز التدريبي داخل العزل، لكن سيستمر مرانهم بشكل فردي قبل بدء مشوار بطولة أوروبا في المجموعة الخامسة أمام السويد في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.

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