.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

برشلونة يفكر في نجم مانشستر سيتي

ستيرلينغ في لقاء سابق للسيتي وبجواره دي بروين

برشلونة يفكر في نجم مانشستر سيتي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع رحيم ستيرلينغ، جناح مانشستر سيتي، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب النادي في التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية.

ووفقا لـ "سبورت" فإن برشلونة يأمل في الحصول على الموارد اللازمة في الأسابيع المقبلة حتى تتمكن الإدارة من تكوين فريق تنافسي، وانضم الجناح الإنجليزي إلى الأسماء الموجودة على طاولة النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الكتالونية: يدرك برشلونة صعوبة التعاقد مع ستيرلينغ، وأنه سيكون من الضروري إشراك عدة لاعبين في الصفقة لقليل التكاليف، علما أن عقد ستيرلينغ ينتهي مع مانشستر سيتي في 2023.

وسجل صاحب الـ "26 عاما" 114 هدفا في 292 مباراة مع بطل الدوري الإنجليزي، وقدم 87 تمريرة حاسمة.

ولفتت "سبورت" إلى أن برشلونة يريد ستيرلينغ لتعويض عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي عقده في 2022، حيث رفض اللاعب الفرنسي الجلوس للتفاوض، وستستمع الإدارة إلى جميع العروض التي ستأتي لديمبيلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية
شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية شاهد صفعة على وجه الرئيس الفرنسي ماكرون.. المهاجم يهتف: تسقط الماكرونية
قبل أن تذهب
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
اكتشف المزيد