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تطعيم أفراد منتخب إسبانيا بعد إصابة بوسكيتس بكورونا

إسبانيا
منتخب إسبانيا قبل بداية المباراة الودية أمام البرتغال

تطعيم أفراد منتخب إسبانيا بعد إصابة بوسكيتس بكورونا

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مدريد - رويترز

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كشف خوسيه مانويل رودريغيز أوريبس وزير الرياضة الإسباني يوم الثلاثاء، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيحصل على لقاح "كوفيد-19" يوم الأربعاء، وقبل أسبوع واحد من افتتاح مشواره ببطولة أوروبا 2020 بعد إصابة القائد سيرجيو بوسكيتس بالفيروس.

وتسببت إصابة بوسكيتس في فوضى في استعدادات إسبانيا لبطولة أوروبا، حيث دخل باقي لاعبي التشكيلة والبالغ عددهم 23 لاعبا في العزل إلى جانب كل أفراد الجهاز التدريبي.

وسيتولى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تحت 21 عاما قيادة المنتخب الشاب أمام ليتوانيا وديا يوم الثلاثاء في مباراة كان من المفترض أن تمثل آخر تجربة للمنتخب الأول قبل بطولة أوروبا.

واستدعى لويس إنريكي مدرب إسبانيا ستة لاعبين، منهم كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي، لاستكمال التشكيلة. وسيتدرب اللاعبون الجدد في "فقاعة موازية" بعيدا عن لاعبي تشكيلة أوروبا، لإمكانية انضمام بعضهم في حال الحاجة إلى ذلك، وحتى الآن، جاءت نتائج كل اللاعبين الآخرين والجهاز التدريبي سلبية.

وقال رودريغيز أوريبس لإذاعة "كادينا سير": سيحدث استثناء لأنهم يمثلونا في بطولة من الطراز الرفيع. كما أكد أنه كانت هناك خطة لتطعيم اللاعبين قبل إصابة قائد إسبانيا بالفيروس.

وستلعب إسبانيا مع السويد في بداية مشوارها ببطولة أوروبا ضمن المجموعة الخامسة يوم الاثنين المقبل.

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