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جرعتا لقاح كورونا شرط لحضور مباراة إنجلترا وكرواتيا

ويمبلي
ملعب ويمبلي الشهير سيحتضن المباراة

جرعتا لقاح كورونا شرط لحضور مباراة إنجلترا وكرواتيا

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لندن - د ب أ

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الثلاثاء أن إثبات الحصول على الجرعة الكاملة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، سيكون شرطا لحضور الفعاليات الرياضية، وسيتم تطبيق هذا الأمر للمرة الأولى من خلال مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الكرواتي يوم الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريقين في "يورو 2020".

وحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد فإن دخول استاد ويمبلي سيقتصر على الأشخاص من سن 11 عاما فما فوق، مع وجود إثبات يفيد بحصولهم على الجرعة الكاملة من اللقاح أو نتيجة سلبية للمسحة الطبية، في غضون 48 ساعة من المباراة.

وأفاد البيان بأنه سيتم إلزام المشجعين من خارج المملكة المتحدة، من سن 11 عاما فما فوق، بضرورة حمل ما يفيد بأن نتيجة المسحة الطبية لهم جاءت سلبية، في غضون 48 ساعة من المباراة.

وسيتم عرض موقف الأشخاص فيما يتعلق بالحصول على اللقاح من عدمه من خلال تطبيق "إن إتش إس" مع ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح قبل 14 يوما من المباراة.

ومن المقرر حضور 25% من سعة استاد ويمبلي بإجمالي 22 ألف و500 مشجع خلال مباريات منتخب إنجلترا في دور المجموعات وكذلك الحال بالنسبة لمباراتين بدور الستة عشر تستضيفهما إنجلترا.

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