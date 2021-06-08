رامسي واثق من جاهزيته لخوض مباريات بطولة أوروبا

أكد آرون رامسي لاعب وسط منتخب ويلز أنه تجاوز المخاوف المتعلقة بلياقته وأبدى ثقته في قدرته على مواجهة المتطلبات البدنية لبطولة أوروبا لكرة القدم المقبلة.



وابتلي رامسي بالإصابات في السنوات الأخيرة، مما أدى لابتعاده طويلا عن الملاعب مع ناديه ومنتخب بلاده لكن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما شارك في 22 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.



وأبلغ لاعب وسط أرسنال السابق وسائل إعلام بريطانية يوم الاثنين: غيابي عن بعض المباريات خلال السنوات القليلة الماضية كان محبطا وصعبا للغاية. آمل الآن أن أكون تجاوزت ذلك ويمكنني أن أتطلع إلى كل هذه المباريات في بطولة أوروبا، لقد بذلت جهدا كبيرا بالتأكيد خلال الأشهر القليلة الماضية لإعادة جسدي إلى وضع جيد.



وتخوض ويلز، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016، ثلاث مباريات في المجموعة الأولى خلال تسعة أيام، وتفتتح مشوارها أمام سويسرا في 12 يونيو في باكو. كما تلعب أيضا ضد إيطاليا وتركيا.



وعن ذلك يقول رامسي: ستكون مجموعة صعبة. هدفنا هو تجاوز المجموعة ولذا علينا أن نكون في كامل تركيزنا.

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