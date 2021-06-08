سيبايوس يرفض برشلونة.. ويخطط للنجاح في ريال مدريد

يخطط داني سيبايوس لإجراء محادثات مع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشأن مستقبله، ولكن الانتقال لبرشلونة ليس من بين خيارات لاعب خط الوسط.

وقدم سيبايوس مباريات جيدة في موسمه الأول كمعار لأرسنال ولكنه لم يكن قادرا لإحداث تأثير إيجابي في موسم 2020 - 2021، إذ بعد أن شارك في 40 مباراة في كل المسابقات، صنع اللاعب ثلاثة أهداف من أصل 41 فرصة خلقت ولكنه فشل في تسجيل أي هدف.

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وبعد أن تولى كارلو أنشيلوتي تدريب ريال مدريد، يتوقع سيبايوس أن تكون الأمور مختلفة عما كانت عليه عندما كان زين الدين زيدان مدربا للفريق، ورغم أنه مصمم على النجاح في ريال مدريد، ألمح اللاعب أن مستقبله قد يكون مع فريق آخر.

وقال سيبايوس في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" : وصل أنشيلوتي لتوه ونحن بحاجة لنتحدث. أعتقد أن خلال هذا العام أصبحت لاعبا قويا، وحان الوقت للاستقرار في ناد بعقد طويل الأجل وأن أكون قادرا على إظهار قدراتي. لن أشارك في بطولة أمم أوروبا وقريبا سيأتي موعد كأس العالم. يجب أن يكون هناك محادثات بيننا لتوضيح الأمور.

وأردف: الأمور لا تكون مشابهة عندما تشارك في ديناميكية النادي بعقد طويل الأجل وعندما تلعب على سبيل الإعارة. هذا شيء لم أمتلكه في العامين الماضيين وأنا أريد الاستقرار، واللعب وأن أكون سعيدا.

وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن أن يدرس الانتقال لاندية مثل باريس سان جيرمان، يوفنتوس، أو برشلونة، أجاب قائلا : لن أذهب لبرشلونة لأنني لاعب في مدريد، وحلمي هو النجاح هناك.