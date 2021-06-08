سيدة تتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في التاريخ

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن ديبي هيويت ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءا من يناير 2022، لينهي فترة طويلة من التكهنات حول خليفة المستقيل غريغ كلارك.

وكان الاتحاد، الذي تأسس في 1863، قد أطلق مبادرة في 2018 لزيادة التنوع بين اللاعبين والحكام والمدربين والقيادات والإدارات في كرة القدم الإنجليزية.

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واستقال كلارك في نوفمبر بعد خلاف حول إشارة إلى اللاعبين غير البيض بالملونين خلال إجابته عن أسئلة في البرلمان.

ويأتي تعيين هيويت في وقت يواجه فيه الاتحاد الإنجليزي أزمة أخرى بعدما تعرض منتخب إنجلترا منذ أيام لصيحات استهجان من المشجعين خلال الجثو على الركبة لتسليط الضوء على الظلم العنصري.

وقالت هيويت في بيان: في ظل ما أظهرته الأحداث في الأشهر الأخيرة، فإن هذه لحظة مهمة لكرة القدم الإنجليزية، وبهدف واضح لكل المساهمين في اللعبة لضمان علاقة صحية طويلة المدى على كل المستويات.

وتعرضت الكرة الإنجليزية لأزمة منذ أسابيع قليلة بعد محاولة فاشلة من 12 ناديا أوروبيا، منها ستة أندية من إنجلترا، لتأسيس دوري السوبر الأوروبي المنشق.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه بالإجماع وقع اختيار لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء على هيويت، التي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة رستوران المالكة لمطعم واجاماما وستترك موقعها في نهاية العام الجاري، لخلافة بيتر ماكورميك الرئيس المؤقت.