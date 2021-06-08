فتح تحقيق في ألمانيا بخصوص تزوير عمر وهوية لاعب كونغولي

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء تحقيقا بعدما أعلن نادي شتوتغارت أن لاعبه سيلاس وامانغيتوكا يلعب باسم وعمر غير صحيحين.

وقال أنطون ناشرينر رئيس لجنة اللوائح بالاتحاد الألماني: النادي المنافس في الدوري الألماني أبلغ اللجنة بما حدث وسنراجع الأمر فيما يتعلق بسوء سلوك محتمل من جانب اللاعب بموجب القانون الرياضي.

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وكان شتوتغارت قد كشف في بيان له يوم الثلاثاء أن اللاعب أوضح أنه وقع ضحية ممارسات احتيالية من جانب وكيل أعماله السابق، وأن وامانغيتوكا ليس اسمه الحقيقي.

وجاء في بيان النادي أن الأسم الحقيقي للاعب هو سيلاس كاتومبا مفومبا، ووفقا للبيان فقد ولد اللاعب في السادس من أكتوبر عام 1998 في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر 22 عاما، أي أكبر بعام من سنه المعروف عنه.

وقال سيلاس: لقد كنت أعيش في حالة من الخوف الدائم في السنوات الماضية، وكنت قلقا للغاية على عائلتي في الكونغو، كان من الصعب علي أن أكشف عن قصتي.

ويقال أن الهوية المزيفة لمهاجم شتوتغارت تم اختلاقها من وكيله السابق، والذي سمح له بالعيش معه في العاصمة الفرنسية باريس، حينما كان عمره 19 عاما، ووفقا للاعب فإنه أيضا غير اسمه وتاريخ ميلاده.

ويشك شتوتغارت في أن القيام بهذا الأمر لإنهاء تواصل اللاعب مع ناديه الأصلي في الكونغو، وكذلك لزيادة اعتماد سيلاس على وكيله.

وانضم سيلاس إلى شتوتغارت في عام 2019 قادما من باريس إف سي أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا، ولعب بهوية مزورة لمدة عامين.