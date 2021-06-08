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كورونا يحرم كولوسيفسكي من مباراة السويد وإسبانيا

كولوسيفسكي السويد
كولوسيفسكي في مباراة السويد الودية الأخيرة

كورونا يحرم كولوسيفسكي من مباراة السويد وإسبانيا

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غوثنبرغ - رويترز

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أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة ديان كولوسيفسكي لاعب وسط المنتخب الوطني بفيروس كورونا ليغيب عن المباراة الافتتاحية للفريق في بطولة أوروبا أمام إسبانيا.

وترك منتخب السويد لاعب يوفنتوس في ستوكهولم حين سافر إلى غوثنبرغ لدخول المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للبطولة.

وقال أندرس فالنتين طبيب المنتخب لموقع الاتحاد السويدي لكرة القدم على الإنترنت: أبلغ ديان كولوسيفسكي صباح اليوم الفريق الطبي بأنه يعاني من نزلة برد. تم فحص ديان على الفور وجاء الاختبار إيجابيا، وتم عزل ديان من وقتها عن باقي التشكيلة ولم يسافر معنا إلى غوثنبرغ.

وقال يان أندرسون مدرب السويد إنه لن يستدعي أي لاعب احتياطي وعبر عن أمله في عودة كولوسيفسكي للتشكيلة بعد المباراة الافتتاحية في المجموعة الخامسة أمام إسبانيا في إشبيلية يوم الاثنين المقبل.

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