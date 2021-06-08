.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لاعبو ألمانيا يكرمون نوير بمناسبة مباراته رقم 100

نوير ألمانيا
نوير قبل بداية ودية ألمانيا ولاتفيا

لاعبو ألمانيا يكرمون نوير بمناسبة مباراته رقم 100

متابع الغاء المتابعة

دوسلدورف - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كرم لاعبو المنتخب الألماني قائدهم الحارس الدولي المخضرم مانويل نوير يوم الاثنين بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 مع منتخب ألمانيا.

وخلال المواجهة الودية أمام لاتفيا وقف لوف مدرب المنتخب الألماني وباقي لاعبي المنتخب الألماني في ممر شرفي تكريما لنوير مع تصفيق حوالي ألف مشجع حضروا المباراة وسط إجراءات احترازية مشددة نتيجة استمرار أزمة جائحة كورونا.

وبات نوير (35 عاماً) أول حارس مرمى في تاريخ منتخب ألمانيا يشارك في 100 مباراة دولية، إذ سجل الظهور الأول له على الصعيد الدولي في يونيو 2009 خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الألماني على نظيره الإماراتي 7 -2.

ويعتبر اللاعب الدولي السابق لوثار ماتيوس هو أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب ألمانيا برصيد 150 مباراة دولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد