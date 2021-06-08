لاعبو ألمانيا يكرمون نوير بمناسبة مباراته رقم 100

كرم لاعبو المنتخب الألماني قائدهم الحارس الدولي المخضرم مانويل نوير يوم الاثنين بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 مع منتخب ألمانيا.



وخلال المواجهة الودية أمام لاتفيا وقف لوف مدرب المنتخب الألماني وباقي لاعبي المنتخب الألماني في ممر شرفي تكريما لنوير مع تصفيق حوالي ألف مشجع حضروا المباراة وسط إجراءات احترازية مشددة نتيجة استمرار أزمة جائحة كورونا.



وبات نوير (35 عاماً) أول حارس مرمى في تاريخ منتخب ألمانيا يشارك في 100 مباراة دولية، إذ سجل الظهور الأول له على الصعيد الدولي في يونيو 2009 خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الألماني على نظيره الإماراتي 7 -2.



ويعتبر اللاعب الدولي السابق لوثار ماتيوس هو أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب ألمانيا برصيد 150 مباراة دولية.

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