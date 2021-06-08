مبابي: زميلي عرض علي الانتقال إلى بايرن

كشف نجم هجوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي أن زميله ومواطنه لوكاس هيرنانديز حاول إقناعه بالانضمام إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

وفي مقابلة مع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية، قال لاعب فريق باريس سان جيرمان: لوكاس قال لي إنني ينبغي علي أن أنتقل إلى ميونخ.

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وفي رده على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه تصور الانضمام إلى بايرن، قال مبابي "22 عاما": في كرة القدم لا يعرف المرء أبدا ماذا سيحدث، لكنني سعيد للغاية حاليا بوضعي كما هو.

في الوقت نفسه، قال مبابي إن بايرن ميونخ على أية حال هو: واحد من أفضل خمسة أندية في العالم، ولديه خطة واضحة جعلت منه ناديا عظيما، وهو دائما مرشح للفوز بكل بطولة، وإذا أردت أن أفوز بلقب فيجب علي أن أفوز على بايرن بشكل دائم في المستقبل.

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية في 2022، وكان قد انتقل في 2018 من سان موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 145 مليون يورو في ثاني أغلى صفقة في تاريخ الرياضة بعد صفقة زميله البرازيلي الدولي نيمار (222 مليون يورو).

كان رئيس النادي ناصر الخليفي أعلن أن مبابي ليس للبيع في هذه الأيام وأكد أن مبابي لن يرحل عن النادي أبدا.

وفيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقترب من الانطلاق، قال مبابي: مباراتنا أمام المنتخب الألماني تعتبر أصعب مباريات المجموعة لأنها أولى مبارياتنا مضيفا أن المانشافت يتمتع بالمهارة مع ضمه للعديد من اللاعبين الشباب الذين لديهم طموح مفرط، مع عودة لاعبين مثل توماس مولر وبطبيعة الحال لديهم حارس مرمى ممتاز وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لي، وقال مبابي إن مانويل نوير واحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

وعن الفرق المرشحة للفوز بالبطولة في رأيه قال مبابي: فرنسا والبرتغال وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا.