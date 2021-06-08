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منتخب ألمانيا يتخم شباك لاتفيا بسباعية

من لقاء ألمانيا ولاتفيا

منتخب ألمانيا يتخم شباك لاتفيا بسباعية

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سحق المنتخب الألماني ضيفه اللاتفي 7 -1، يوم الاثنين، في مباراة دولية ودية استعدادا لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما 5 - صفر، حيث سجل روبن جوسينز الهدف الأول في الدقيقة 19 قبل أن يضيف إلكاي غاندوغان الهدف الثاني في الدقيقة 21، ثم عزز توماس مولر تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 39 سجل روبرتس أوزلس لاعب لاتفيا هدف منتخب ألمانيا الرابع بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم سيرج غنابري أهداف الشوط الأول بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 نجح تيمو فيرنر في تسجيل الهدف السادس للمنتخب الألماني، قبل أن يسجل أليكسيس سافيليفس هدف لاتفيا الوحيد في الدقيقة 75، ثم اختتم ليروي ساني مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة تكريم يواخيم لوف ولاعبو المنتخب الألماني، للحارس الدولي المخضرم مانويل نوير بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 مع منتخب ألمانيا.

ووقف لوف مدرب المنتخب الألماني وباقي لاعبي المنتخب الألماني في ممر شرفي تكريما لنوير مع تصفيق حوالي ألف مشجع حضروا المباراة وسط إجراءات احترازية مشددة نتيجة استمرار أزمة جائحة كورونا.

وبات نوير "35 عاما" أول حارس مرمى في تاريخ منتخب ألمانيا يشارك في 100 مباراة دولية.

وسجل نوير الظهور الأول له على الصعيد الدولي في يونيو 2009 خلال المباراة التي تغلب فيها المنتخب الألماني على نظيره الإماراتي 7 - 2.

ويعتبر اللاعب الدولي السابق لوثار ماتيوس هو أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الماكينات الألمانية برصيد 150 مباراة دولية

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في بطولة أمم أوروبا بمواجهة فرنسا يوم 15 من الشهر الجاري في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي البرتغال والمجر.

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